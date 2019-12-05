İtalya'da ırkıçılık skandalı! Gazete manşetine taşıdılar

Haberin detayında Lukaku ve Smalling'in Manchester United'da beraber forma giydiği bilgisine yer verilirken, cuma akşamı futbolseverlerin önemli bir karşılaşmayla haftaya başlayacakları vurgulandı.

İtalya'da birçok kez ırkçılığa maruz kalan Lukaku'nun özellikle manşet görselinde kullanılması dikkatlerden kaçmazken birçok kişi gazetenin ırkçılık yaptığı konusunda görüş birliğine vardı.

İşte gazetenin attığı o başlık;