Virtus Bologna ile Maccabi Tel Aviv arasında oynanan EuroLeague maçına, olaylar damga vurdu. PalaDozza'da oynanan maç sırasında Bologna şehir merkezinde büyük bir yıkım yaşandı. Yürüyüşe katılan 5 bini aşkın kişi, polisle karşı karşıya geldi. Polisin biber gazı ve tazyikli su kullandığı eylemlerde, göstericiler de polise havai fişek atarak karşılık verdi. 6 polisin yaralandığı olaylarda, 15 kişiye yasal işlem yapıldı ancak kimse tutuklanmadı. Virtus Bologna, güçlü bir performans sergileyerek 99-89 skorla kazansa da olaylar ve İsrail nefreti maçın önüne geçti. Protestocuların 'İsrail'e kırmızı kart' sloganları attığı olaylarda; Siyonist rejimin takımlarının uluslararası müsabakalardan men edilmesini istediler. İtalyanlar, "Utanç verici bu maç oynanmamalıydı" şeklinde sloganlar attı.

BELEDİYE BAŞKANI İSTEMEDİ

İsrail takımlarının İtalya'ya gelmesini istemeyen Bologna taraftarları maça fazla ilgi göstermedi. Daha önce İtalya-İsrail futbol maçını da protesto eden taraftarlar stadın boş kalmasına neden olmuştu. Basketbol maçında da aynı sahne yaşandı. Bologna Belediye Başkanı Matteo Lepore, daha önce maçın PalaDozza'da oynanmasına karşı çıkmış ve İsrail takımının gelmesini istememişti. Lepore, güvenlik risklerinin yüksek olduğunu savunarak maçı başka bir tarihe ya da salona almayı önerdi. Ancak İtalyan İçişleri Bakanlığı ve ilgili emniyet makamları ise şehre geniş güvenlik tedbirleri alınacağını ve kamu düzeni açısından maçın yapılabileceği yönünde kanaat bildirmişti.