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Spor

İtalya'da koronavirüsü hafife aldılar

İtalya Serie A takımı Milan'ın orta saha oyuncusu Lucas Biglia, koronavirüs için konuştu.

16 Mart 2020 Pazartesi 20:07 - Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 20:07
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İtalya Ligi Serie A takımlarından Milan'ın Arjantinli orta saha oyuncusu Lucas Biglia, dünyayı kırmızı alarma geçiren koronavirüs hakkında açıklamalarda bulundu.

CNN'e konuşan 34 yaşındaki futbolcu, henüz yayılmadan önce İtalya'da koronavirüsün hafife alındığını belirtti.

İtalya'da kurallara uyulmadığının altını çizen Biglia, "İtalya'da koronavirüsü hafife aldılar, kurallara uymadılar. Futbol ilgi çeken bir spor ama şu anda daha başka öncelikler var. Oyuncular futbolun durdurulmasını söylemeli." diye konuştu.

İnsanların yeterli tedaviyi göremediklerini aktaran tecrübeli futbolcu, "Bugün, doktorların büyük enerji sarf ettiği bir çöküşün eşiğine geldik. İnsanları sadece bu virüs öldürmüyor, yeterli tedaviyi alamadıkları için de ölüyorlar." ifadelerini kullandı.


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