  • İtalya'da manşetler Kenan Yıldız için atıldı! ''Durdurulamaz''
Spor

İtalya'da manşetler Kenan Yıldız için atıldı! ''Durdurulamaz''

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maçında A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Bulgaristan'ı 6-1'lik skorla mağlup etti. Maça 2 golle damgasını vuran Kenan Yıldız İtalya'da gündem oldu. İşte detaylar...

12 Ekim 2025 Pazar 10:53
İtalya'da manşetler Kenan Yıldız için atıldı! ''Durdurulamaz''
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maçında deplasmanda Bulgaristan'ı 6-1 mağlup ederken, karşılaşmada 2 gol atan Kenan Yıldız müsabakaya damgasını vurdu. Juventuslu futbolcunun etkili performansı İtalyan basınından da övgü toplandı. İşte İtalyan medyasındaki Kenan Yıldız yorumları:

La Stampa: "Yıldız beş dakikada iki gol attı, Juventus alkışladı"

"Türkiye dün gece, enerjik ve golcü Kenan Yıldız'ı dünya çapında üne kavuşturdu. Yıldız, beş dakikada iki gol atarak Vincenzo Montella yönetimindeki Türkiye'nin (Bulgaristan'ı deplasmanda 6-1 yenerek) E Grubu'nda altı puanla İspanya'nın ardından ikinci sıraya yükselmesini sağladı."

Sky Sport İtalya: "Yıldız, ne sihir: Bulgaristan'a karşı çifte şov"

"Kenan Yıldız, Dünya Kupası elemelerinde Bulgaristan'a karşı iki gol attı. Juventus forveti, dakikalar içinde iki muhteşem gol attı: İlkinde, hamlesini uzak direğe doğru bir şutla taçlandırdı. İkincisinde ise, Çalhanoğlu'nun pasının ardından defans oyuncusunu geçerek falsolu bir şutla golü buldu."

Eurosport İtalya: "Kenan Yıldız'ın şovu"

"Kenan Yıldız, Türkiye'nin Bulgaristan'ı 6-1 yendiği maçta attığı iki golle Avrupa elemelerinin yıldızı oldu. Romalı Zeki Çelik ve Arda Güler de gol attı."

Sport Mediaset: "Yıldız büyüledi"

"Çalhanoğlu (iki gol pası) ve Yıldız'ın (iki gol pası) katkılarıyla Montella'nın öğrencileri Bulgaristan'ı 6-1 yenerek ikinci sırayı korumak için kritik öneme sahip averajı geri aldı."

Tuttosport: "Yıldız durdurulamaz"

"Juventus'un 10 numarası, Bulgaristan'a karşı net galibiyette iki gol attı."

