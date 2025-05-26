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Spor

İtalya'da manşetler onun için atıldı! Kenan Yıldız Juventus'u Şampiyonlar Ligi'ne taşıdı

İtalya Serie A'da sezonun son haftasında milli futbolcu Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus, Venezia'yı 3-2'lik skorla mağlup etti. Takımı yenik durumdayken beraberlik golünü atarak Juventus'u ayağa kaldıran Kenan Yıldız, Şampiyonlar Ligi yolunu açtı. Maç boyunca sergilediği futbolla beğeni toplayan oyuncu İtalya'da gündem oldu. İşte detaylar....

HABER MERKEZİ26 Mayıs 2025 Pazartesi 12:41 - Güncelleme:
İtalya'da manşetler onun için atıldı! Kenan Yıldız Juventus'u Şampiyonlar Ligi'ne taşıdı
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Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus, İtalya Serie A'da sezonun kapanış haftasında konuk olduğu Venezia'yı 3-2 mağlup etti. Ligi 70 puanla 4. sırada tamamlayan Juventus, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakk kazanırken, Venezia ise Serie B'ye düştü.

Siyah beyazlıların 1-0 yenik duruma düştüğü maçta, Kenan Yıldız'ın attığı beraberlik golü Juventus'u ayağa kaldırırken, İtalyan basını maçın ardından Türk futbolcu için övgü dolu yorumlar yaptı.

İşte İtalyan medyasında Kenan için yapılan değerlendirmeler:

Corriere della Sera: "Kenan Yıldız'ın beraberlik golünde, Film Festivali'nden bir iniş ve maç boyunca kadere boyun eğmeyen birinin dokunaklı ısrarı ve uygulaması vardı."

Tuttosport: "10 numaralı formayı giyen birinin sahip olması gereken klasa ulaştı. Önce sağ ayağıyla, sonra da sol ayağıyla yaptığı vuruşlarla topu kontrol ediyor ve kaleci Radu'nun durduramadığı beraberlik şutunu öfkeyle gönderdi."

Tuttomercatoweb: "Türk yıldızın yıldızı parlayınca Juventus'un da parlaması tesadüf olamaz. Bireysel oyunuyla siyah beyazlıların geri dönüşünü başlattı ve top sürmedeki kalitesini kanıtladı."

Corriere dello Sport: "Kaleci Radu'yu şaşırtan bir çaprazdan vuruşla Juve'yi en kötü anda omuzladı. Top ayağına gelince bir şeyler olabileceği hissi verdi."

Eurosport İtalya: "Harika bir gol attı ve Juve'yi yarattığı birçok kaliteli anla sırtladı."

Virgilio Sport: "Kenan Yıldız zor bir anda maçı tekrar rayına oturtma becerisine sahip. Teknik açıdan tam bir lider."

CalcioMercato: "Golün ardından Juventus'ta durgunluk yaşanırken, takımı yeniden oyuna davet eden ve ikinci golü arayan genç Türk'tü. En çok ilham alan, en çok motive olan, en az korkandı. Şampiyonlar Ligi'ne giden yolu açtı."

Il Messaggero: "Üst düzey bir oyun ve sol ayağıyla attığı yıldırım hızıyla bir vuruşla beraberlik golünü buldu."

Juventus News24: "Bir ara bizzat Igor Tudor'un kendisi takıma Yıldız'ı daha çok aramalarını söyledi. Çünkü herkesin gözü önündeydi: Kenan, Pierluigi Penzo Stadı'nda takımın itici gücüydü; sadece skoru geçici olarak 1-1 yapan golüyle değil, aynı zamanda her oyunda getirdiği aurayla da."

Tutto Juve: "Harika bir oyuncu gibi gol attı. Takım için çabaladı ve acı çekti. Ve topa dokunduğunda neredeyse her zaman rakiplerini titretiyor."

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