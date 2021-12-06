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Spor

Merih Demiral kampanyası! ''Bin pişmanız''

Milli futbolcu Merih Demiral Atalanta formasıyla gösterdiği performansla İtalya'da gündem oldu. Juventus taraftarları milli futbolcu için sosyal medyada kampanya düzenlerken 'Merih Demiral ayrılığı için bin pişmanız' paylaşımlarında bulundu.

Star.com.tr6 Aralık 2021 Pazartesi 07:56 - Güncelleme: 6 Aralık 2021 Pazartesi 08:49
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İtalya Serie A'da Atalanta'da forma giyen Merih Demiral son oynanan Napoli maçında gol atmayı başardı. Bu sezon ikinci golünü atan milli futbolcu için bonservisinin bulunduğu Juventus ekibinin taraftarları kampanya başlattı. Taraftarlar sözlerini sosyal medyadan duyururken Merih Demiral'ın sezon başında takımdan ayrılması için "Pişmanız" yorumunda bulundu.

MERİH DEMİRAL PİŞMANLIĞI

23 yaşındaki genç oyuncu Napoli maçındaki performansıyla yeniden İtalya'da gündem olurken bu sezon gösterdiği performansla da takdir topladı. Lider Napoli karşısında deplasmanda alınan 3-2'lik galibiyette takımın ikinci golünü atan Merih Demiral attığı gollerle adeta forvetlere taş çıkardı. Juventus taraftarları ise sosyal medyada Merih'in takımdan ayrılmasını eleştirirken takımdan kalması gerektiğini belirttiler.

MERİH DEMİRAL: 16 MAÇ 2 GOL 1 ASİST

Milli savunmacı bu sezon Atalanta formasıyla 14 maça çıktı. 11'i lig olmak üzere 4 de Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Merih Demiral Manchester United deplasmanında 1 gol atmayı başardı.

Juventus taraftarlarının Merih Demiral için sosyal medyada yaptığı paylaşımların bazıları:

Star.com.tr

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