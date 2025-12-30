İSTANBUL 13°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Aralık 2025 Salı / 11 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,9415
  • EURO
    50,5238
  • ALTIN
    6002.57
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İtalya'da milli gurur! Semih Kılıçsoy haftanın 11'inde
Spor

İtalya'da milli gurur! Semih Kılıçsoy haftanın 11'inde

Semih Kılıçsoy, İtalya Serie A'da 17. haftanın en iyi performans gösteren oyuncuları arasında yer alarak haftanın 11'ine seçildi. Cagliari forması giyen milli futbolcu, Torino deplasmanında attığı galibiyet golüyle haftaya damga vurdu.

HABER MERKEZİ30 Aralık 2025 Salı 21:41 - Güncelleme:
İtalya'da milli gurur! Semih Kılıçsoy haftanın 11'inde
ABONE OL

İtalya Serie A'da 17. haftanın en iyi 11'i belli oldu.

Beşiktaş'ın sezon başında Cagliari'ye kiralık olarak transfer ettiği Semih Kılıçsoy, takımına Torino deplasmanında galibiyeti getiren golü kaydederek maçın oyuncusu seçilmişti.

20 yaşındaki santrfor, gösterdiği başarılı performansın ödülünü haftanın 11'ine seçilerek aldı. 2-1'lik galibiyetin başmimarı olan Semih, 16. haftada Pisa'yı ağırladıkları mücadelede ağları sarsarak Serie A ekibindeki ilk golünü kaydetmişti.

17. haftanın ilk 11'inde şu isimler yer aldı:

Corvi (Parma), Kalulu (Juventus), Muharemovic (Sassuolo), Ramon (Como), Kone (Roma), Nico Paz (Como), Vlasic (Torino), Pulisic (Milan), Nkunku (Milan), Semih (Cagliari), Hojlund (Napoli).

  • Semih Kılıçsoy
  • Serie A
  • Milli futbolcu

ÖNERİLEN VİDEO

Asgari ücret sonrası ekipler sahaya indi: Fahiş fiyat denetimleri hız kazandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.