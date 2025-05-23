İtalya Serie A'da şampiyon Napoli oldu.

Son hafta maçlarında Napoli, Cagliari'yi ağırlarken; Inter ise Como deplasmanına gitti.

Geçen hafta Parma ile 0-0 berabere kalmasına rağmen, Inter'in Lazio'dan 90. dakikada yediği golle 2-2 berabere kalmasının ardından liderlik koltuğunu koruyan Napoli, Caglari'yi Scott McTominay ve Romelu Lukaku'nun golleriyle 2-0 mağlup etti.

INTER'E GALİBİYET YETMEDİ

Inter ise Stefan De Vrij ve Joaquin Correa'nın golleriyle Como deplasmanında 2-0 kazanmasına karşın sezonu ikinci sırada bitirdi.

CONTE, İLK SEZONUNDA 1 PUAN FARKLA ŞAMPİYON

Antonio Conte, Napoli teknik direktörü olarak ilk sezonunda 82 puanla zafere ulaştı.

Geçen sezonun şampiyonu Inter, 81 puanla sezonu ikinci olarak noktaladı.