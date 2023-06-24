İSTANBUL 30°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Haziran 2023 Cumartesi / 6 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    25,2333
  • EURO
    27,4755
  • ALTIN
    1559.53
  • BIST100
    5582.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İtalya'da şampiyon Olimpia Milano oldu
Spor

İtalya'da şampiyon Olimpia Milano oldu

Play-off final serisinin 7'inci ve son maçında Virtus Bologna'yı 67-55 yenen Olimpia Milano, lig tarihindeki 30. şampiyonluğunu kazandı.

24 Haziran 2023 Cumartesi 09:04 - Güncelleme:
İtalya'da şampiyon Olimpia Milano oldu
ABONE OL

İtalya Birinci Basketbol Ligi (Serie A) play-off final serisi 7'inci ve son maçında Olimpia Milano, Virtus Bologna'yı 67-55 yenerek şampiyon oldu.

Yedi maç üzerinden oynanan play-off finalinde, Olimpia Milano ve Virtus Bologna, 3-3 eşitlikle serinin son maçında Milano'daki Mediolanum Forum'da karşı karşıya geldi.

Olimpia Milano, ev sahibi olma avantajıyla çıktığı maçın ilk çeyreğini 21-9 önde geçerken, devreye 38-29 üstün girdi. Üçüncü çeyreği de 48-34 önde tamamlayan Olimpia Milano, üstünlüğünü maç boyunca sürdürdü ve sahadan 67-55 galip ayrıldı.

Bu skorla seride durumu 4-3'e getiren Olimpia Milano, ligde üst üste 2'inci, toplamda ise 30.kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen İtalyan basketbolcu Luigi Datome, Olimpia Milano'da attığı 16 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, galibiyette ve şampiyonlukta büyük rol oynadı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.