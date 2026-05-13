İSTANBUL 24°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Mayıs 2026 Çarşamba / 27 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,4186
  • EURO
    53,2132
  • ALTIN
    6862.93
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İtalya'da sürpriz görüşme! Fenerbahçe için Paolo Maldini iddiası
Spor

İtalya'da sürpriz görüşme! Fenerbahçe için Paolo Maldini iddiası

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da Olağanüstü Seçimli Genel Kurul gerçekleştirilecek. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin aday olduğu başkanlık seçimi öncesi İtalyan basınında sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe'nin bir başkan adayının Paolo Maldini ile İtalya'da bir araya geldiği öne sürüldü. İşte detaylar...

BEYZA NUR YILMAZ13 Mayıs 2026 Çarşamba 11:38 - Güncelleme:
İtalya'da sürpriz görüşme! Fenerbahçe için Paolo Maldini iddiası
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'de bitime 1 hafta kala sezonu 2. sırada tamamlamayı garantileyen Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

6-7 Haziran'da Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a gidecek olan sarı-lacivertlilerde eski başkan Aziz Yıldırım ve eski yönetici Hakan Safi başkanlığa adaylığını koydu.

İki isim de yeni teknik direktör ve yeni transfer için çalışmalarını sürdürüyor.

Hakan Safi'nin geçtiğimiz günlerde Milano'ya giderek Rafael Leao, Christopher Nkunku, Fikayo Tomori ve Santiago Gimenez gibi isimler için Milan'lı yetkililerle bir görüşme gerçekleştirdiği öne sürülmüştü.

Çizme basınından sarı-lacivertlilerle ilgili yeni bir iddia daha geldi.

MALDINI İLE GÖRÜŞÜLDÜ

İtalyan gazeteci Maurizio Pistocchi, Fenerbahçe'de bir başkan adayının futbol dünyasına geri dönmeyi düşünen Paolo Maldini ile bir araya geldiğini yazdı. Başkan adayının Maldini ile Milano'da öğle yemeği yediği belirtildi.

24 yıllık futbolculuk kariyerinde sadece Milan forması giyen Paolo Maldini, 2018 yılında efsanesi olduğu kulübe Gelişim Direktörü olarak geri dönmüştü.

2019'da Teknik Heyet Sorumlusu olan Maldini, 2023 yılında Milan'daki görevinden ayrıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Alkollü yolcu ortalığı birbirine kattı: Otobüsün içi savaş alanına döndü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.