Trendyol Süper Lig'de bitime 1 hafta kala sezonu 2. sırada tamamlamayı garantileyen Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

6-7 Haziran'da Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a gidecek olan sarı-lacivertlilerde eski başkan Aziz Yıldırım ve eski yönetici Hakan Safi başkanlığa adaylığını koydu.

İki isim de yeni teknik direktör ve yeni transfer için çalışmalarını sürdürüyor.

Hakan Safi'nin geçtiğimiz günlerde Milano'ya giderek Rafael Leao, Christopher Nkunku, Fikayo Tomori ve Santiago Gimenez gibi isimler için Milan'lı yetkililerle bir görüşme gerçekleştirdiği öne sürülmüştü.

Çizme basınından sarı-lacivertlilerle ilgili yeni bir iddia daha geldi.

MALDINI İLE GÖRÜŞÜLDÜ

İtalyan gazeteci Maurizio Pistocchi, Fenerbahçe'de bir başkan adayının futbol dünyasına geri dönmeyi düşünen Paolo Maldini ile bir araya geldiğini yazdı. Başkan adayının Maldini ile Milano'da öğle yemeği yediği belirtildi.

24 yıllık futbolculuk kariyerinde sadece Milan forması giyen Paolo Maldini, 2018 yılında efsanesi olduğu kulübe Gelişim Direktörü olarak geri dönmüştü.

2019'da Teknik Heyet Sorumlusu olan Maldini, 2023 yılında Milan'daki görevinden ayrıldı.