İtalya'da sürpriz iddia! Cagliari'den Edin Dzeko hamlesi

Cagliari, hücum hattını güçlendirmek için transfer piyasasında dikkat çeken bir ismi gündemine aldı.

L'Unione Sarda'nın haberine göre, kırmızı-lacivertliler, Fiorentina'dan ayrılması beklenen tecrübeli golcü Edin Dzeko'yu yakından takip ediyor. Andrea Belotti'nin yaşadığı ciddi sakatlık sonrası forvet hattında acil çözüm arayışına giren Cagliari'de, Bosnalı yıldız güçlü bir alternatif olarak öne çıkıyor.

FIORENTINA'DA İSTİKRAR YAKALAYAMADI

39 yaşındaki Edin Dzeko, Fiorentina formasıyla bu sezon beklediği süreleri almakta zorlandı. Tecrübeli forvet, hem Stefano Pioli hem de Paolo Vanoli dönemlerinde düzenli forma şansı bulamazken, istikrar sağlayamadı.

CAGLIARI TECRÜBELİ GOLCÜ ARIYOR

Cagliari cephesi, mevcut kadroda Borrelli ve Pavoletti'ye alternatif arayışını sürdürürken, Semih Kılıçsoy'un istenilen seviyeye ulaşamaması nedeniyle tecrübeli bir golcü transferi seçeneğini masada tutuyor.

GENOA DA DZEKO İÇİN DEVREDE

Öte yandan Edin Dzeko ile ilgilenen tek kulüp Cagliari değil. Genoa'nın da Bosnalı forvet için devrede olduğu, hatta teknik direktör Daniele De Rossi'nin eski takım arkadaşını ikna etmeye çalıştığı ifade ediliyor.

PERFORMANSI

Bu sezon 18 maçın 8'inde ilk 11'de süre alan Bosnalı golcü, 2 gol kaydetti.