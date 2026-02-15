Galatasaray'ın salı akşamı Juventus'la oynayacağı maç öncesi Çizme'de Victor Osimhen ve Mauro Icardi alarmı verildi. Aslan'ın Eyüp'ü 5-1 mağlup ettiği son lig mücadelesinde Arjantinli yıldızın hat-trick yaparak rekor kırması ve Nijeryalı futbolcu Osimhen'in 2 şık asiste imza atması, maç öncesi Juventus'u endişelendirdi. İtalyan basınında Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti'nin Galatasaray'ın gol hattından çekindiği ifade edilirken Avrupa medyasında da süper golcülerin tehlike saçtığından bahsedildi.

ARJANTİNLİ TARİHE GEÇTİ

Icardi'nin performansı ülkesinde de haberlere konu oldu. TYCSports, "Rosario doğumlu Arjantinli, Galatasaray tarihinin en yabancı futbolcusu olmayı başardı" övgüsünde bulundu. İspanyol AS Gazetesi: "Victor Osimhen ve Mauro Icardi çok formda. Krallar Juventus'a meydan okuyor. Türk ekibi Şampiyonlar Ligi playoff'larına en iyi formunda giriyor. Icardi, Juventus'a karşı hazır olduklarını söyledi." Cronica: "Mauro Icardi yanıyor. Victor Osimhen bu kez takımını yönlendirdi. Türk ekibi Juventus maçı için iştahlı."

JUVENTUS'U KORKUTAN İKİLİ

Sportvirgilio: "Juventus ve Teknik Direktör Spaletti'yi korkutan ikili. Mauro iğneleyici yorumlarıyla iddiasını gösterdi. Victor Osimhen'le birlikte rakipsiz ikililer. Küçümsenemeyecek bir meydan okumadalar." Tuttosport: "Galatasaray son maçında 5 gol attı ve bir uyarı yolladı. Spaletti daha fazla önlem almalı. Türk ekibinin hücum hattı tam 55 gol kaydetti." Bianconeranews: "Galatasaray'ın muhteşem golcülerinden uyarı var. İki futbolcu da Juventus'u gördüklerinde çok hırslı oynuyor. Spaletti'ye ikaz yapıldı."