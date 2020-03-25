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Spor

Avrupa'da virüsün yayılması Atalanta-Valencia maçıyla olmuş olabilir

Çin'den başlayıp tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının Avrupa'daki çıkış noktası olarak İtalya'da oynanan Atalanta - Valencia maçı gösteriliyor.

25 Mart 2020 Çarşamba 13:06 - Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 13:06
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Atalanta'da oynanması gereken maç, stadın UEFA kriterlerine uymadığı için Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanmıştı. İtalyan Corriere dello Sport Gazetesi, karşılaşma için 'Salgının başlangıç noktası' derken o karşılaşmaya giden taraftarlarda, bir hafta sonra corona virüsü vakası olduğu tespit edilmişti...

Atalanta'nın yıldız isimlerinden Alejandro Gomez ise İtalyan basınına şu açıklamalarda bulundu:

"Normal bir gripmiş gibi davrandık, hayatımıza devam ettik. Ölümler başladığında ise korkmaya başladık. O gün Valencia ile oynadığımız maçta statta bulunan bir kişide virüs varmış. Bilmiyorduk."

Öte yandan dün Atalanta'nın yedek kalecisi Marco Sportiello'nun corona virüsüne yakalandığı açıklandı. (Fotomaç)

Yaşlı adam yol kenarındaki ağaca baş aşağı asılıp komando marşı söyledi

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