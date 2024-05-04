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Spor

İtalya'da ''Yeni Mandzukic'' savaşı!

Serie A devleri Inter ile Milan, Hırvatistan takımı Osijek'te Anton Matkovic'i kadrosuna katmak için harekete geçti.

4 Mayıs 2024 Cumartesi 18:16 - Güncelleme:
İtalya'da ''Yeni Mandzukic'' savaşı!
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Hırvatistan ekibi Osijek'te oynayan ve yeni Mandzukic olarak adlandırılan Anton Matkovic'in talipleri artıyor.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Inter ve Milan, 18 yaşındaki genç oyuncunun peşine düştü.

5 MİLYON EURO TALEP EDİYOR

Haberde Osijek'in oyuncu için 5 milyon euro talep ettiği ve İtalyan devlerinin bu ücreti vermek istediği ifade edildi.

MANDZUKIC'E BENZETİLİYOR

Genç yıldız adayının oyun stilinin İtalya'da Juventus ve Milan formaları giyen Mario Mandzukic'e benzetildiği yazıldı.

NK Osijek'te bu sezon 17 maça çıkan genç oyuncu, 2 gol atma başarısı gösterdi.

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