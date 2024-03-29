Devre arasında Union Berlin'den ayrılarak Fenerbahçe'ye transfer olan Leandro Bonucci'nin geleceği belirsizliğini koruyor.

BÜYÜK ORANDA ANLAŞMA

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 36 yaşındaki futbolcu konusunda net bir karar alınmazken, İtalya'dan beklenmedik bir iddia geldi. Çizme basınına göre Bonucci, Serie A ekiplerinden Genoa ile büyük oranda anlaşmaya vardı.

SEZON SONU İMZA

Tecrübeli stoperin sezonun bitmesinin ardından yeni kulübüne imza atıp İtalya'ya geri döneceği belirtiliyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye imza atan 36 yaşındaki savunmacı tüm kulvarlarda toplam 8 resmi maçta görev aldı ve 1 asist ile skora katkı sağladı.