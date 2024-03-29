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Spor

İtalya'dan haber geldi! Leandro Bonucci Fenerbahçe'ye veda ediyor

Ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye 6 aylığına imza atan İtalyan yıldız Leandro Bonucci geleceği hakkında kararını verdi. 36 yaşındaki deneyimli savunmacı ülkesinin köklü kulübü ile anlaşma sağladı. İşte haberin detayları...

29 Mart 2024 Cuma 12:34 - Güncelleme:
İtalya'dan haber geldi! Leandro Bonucci Fenerbahçe'ye veda ediyor
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Devre arasında Union Berlin'den ayrılarak Fenerbahçe'ye transfer olan Leandro Bonucci'nin geleceği belirsizliğini koruyor.

BÜYÜK ORANDA ANLAŞMA

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 36 yaşındaki futbolcu konusunda net bir karar alınmazken, İtalya'dan beklenmedik bir iddia geldi. Çizme basınına göre Bonucci, Serie A ekiplerinden Genoa ile büyük oranda anlaşmaya vardı.

SEZON SONU İMZA

Tecrübeli stoperin sezonun bitmesinin ardından yeni kulübüne imza atıp İtalya'ya geri döneceği belirtiliyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye imza atan 36 yaşındaki savunmacı tüm kulvarlarda toplam 8 resmi maçta görev aldı ve 1 asist ile skora katkı sağladı.

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