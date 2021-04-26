İtalya'dan ''Avrupa Süper Ligi'' tedbiri!

AA 26 Nisan 2021 Pazartesi 18:01 - Güncelleme: 26 Nisan 2021 Pazartesi 18:01

Futbolda geçen hafta 12 kulübün ortak girişimiyle ortaya çıkan Avrupa Süper Ligi'ne karşı UEFA başta olmak üzere pek çok ülke federasyonu ve hükümetten yapılan açıklama ve önleyici düzenlemelere İtalya'dan bir yenisi eklendi.

FIGC'den yapılan açıklamada, yönetim kurulunun "Avrupa Süper Ligi" gibi oluşumlara katılımları önlemeye yönelik kurallarda bazı değişikliklere gittiği belirtilerek, "Yönetim kurulu, kulüplerin UEFA ve FIFA tarafından tanınmayan, özel kuruluşlar tarafından düzenlenen müsabakalara katılmasını önleyen kuralı onayladı." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu değişiklikle FIFA, UEFA, FIGC'in tanımadığı ve onay vermediği özel kuruluşların müsabakalarına katılanların FIGC üyeliğinin iptal edileceği kaydedildi.

AVRUPA SÜPER LİGİ KRİZİ

İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, İtalya'dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüpleri, 19 Nisan gecesi yaptıkları ortak açıklamayla Avrupa Süper Ligi'ni kurma kararı aldıklarını duyurmuştu.

Real Madrid, Barcelona ve Juventus dışındaki kulüpler, gelen tepkiler üzerine oluşumdan ayrılacaklarını duyururken, Juventus ise "projenin gerçekleşme ihtimalinin sınırlı olduğu" yönünde açıklama yapmıştı.

