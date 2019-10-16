İtalya’dan küstah mektup

AVRUPA’NIN hazımsızlığı bitmiyor. Fransa Spor Bakanı Roxana Maracineanu’nun A Milli Takım oyuncularının Mehmetçik Selamı nedeniyle UEFA’ya yaptığı şikayetin ardından bir skandal başvuru da Çizme’den geldi. İtalya Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, 2020 mayıs ayında Olimpiyat Stadı’nda oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul’dan alınması için UEFA’ya bir mektup yazdı. Spadafora, “Finalin İstanbul’da oynanmasının uygun olup olmayacağını düşünmenizi istiyorum” dedi. UEFA Başkan Yardımcısı Michele Uva, daha önce bir soru üzerine finalin yerinin değiştirilmeyeceğini söylemişti.