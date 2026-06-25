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Spor

İtalya'dan Montella raporu! Artıları ve eksileri yazıldı

A Milli Takım'ın Dünya Kupası'nda erken havlu atmasının yankıları sürerken İtalyan basını, teknik direktör Vincenzo Montella'nın tercihlerini değerlendirdi. Deneyimli teknik adam için özellikle savunma tercihleri ve hücum alternatifleri üzerinden dikkat çeken yorumlar yapıldı. İşte detaylar...

Akşam25 Haziran 2026 Perşembe 08:07 - Güncelleme:
İtalya'dan Montella raporu! Artıları ve eksileri yazıldı
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İtalyan basını, Vincenzo Montella'nın Dünya Kupası'ndaki performansını masaya yatırdı. Sportellate adlı internet sitesinde yer alan analiz haberde, tecrübeli çalıştırıcının artıları ve eksikleri dile getirildi.

52 yaşındaki teknik adamın savunmadaki tercihlerini eleştiren yazıda, "Montella elindeki kadroyu doğru kullanamadı. Abdülkerim ve Merih ikilisi felaketti. Özellikle Merih tamamen uyumsuz göründü. Ozan Kabak hamlesi yapabilirdi. Kerem ve Barış dışında hücuma alternatif oluşturamadı.

Can Uzun'un devreye daha fazla girmesi doğru bir seçenek olabilirdi" denildi. Montella'nın artıları ise şöyle açıklandı: "Türkiye'nin 2002'den beri Dünya Kupası'na, 2008'den beri ise Avrupa Şampiyonası'nda başarıdan uzak kaldığı unutuluyor. İtalyan hoca bu iki hedefi kısa sürede gerçekleştirmeyi başardı. Son Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek fi nalde Hollanda'ya elenmişlerdi. Eylül ayından itibaren Kırmızı-Beyazlılar, tarihinde ilk kez Milletler Ligi'nin en üst kademesi olan A Grubu'nda mücadele edecek."

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