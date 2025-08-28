Cagliari'nin yeni transferi Semih Kılıçsoy, Serie A'da adını duyurmaya hazırlanıyor.

İtalyan gazeteci Giuseppe Pastore, Cronache di Spogliatoio'da yayımlanan Elastici programında genç oyuncudan övgüyle söz etti.

Pastore açıklamasında şunları söyledi:

"5 DAKİKA İZLEDİM AMA HEMEN DİKKATİMİ ÇEKTİ"

"Cagliari'nin Türk forveti Kılıçsoy'u çok beğeniyorum. Onu sadece 5 dakika izledim ama hemen dikkatimi çekti. Fiorentina maçına yedek kulübesinden başladı, kulüp onun için ciddi bir bonservis ödemeyi göze aldı. Türkiye'de çift haneli gollere ulaşmış bir oyuncu. Yaşına göre sahada çok agresif ve güçlü görünüyor."

Henüz Serie A'da kısa süre sahada kalmasına rağmen Kılıçsoy'un hırsı ve oyun tarzı, onu sezonun en dikkat çeken sürpriz isimlerinden biri yapabilir.