İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Aralık 2025 Çarşamba / 20 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,6073
  • EURO
    49,6235
  • ALTIN
    5750.57
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İtalya'dan talip çıktı! Fenerbahçe'de sürpriz Rodrigo Becao gelişmesi
Spor

İtalya'dan talip çıktı! Fenerbahçe'de sürpriz Rodrigo Becao gelişmesi

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan 29 yaşındaki deneyimli savunma oyuncusu Rodrigo Becao'ya talip çıktı. İtalyan ekibi Fiorentina, Rodrigo Becao'yu gündemine aldı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ10 Aralık 2025 Çarşamba 17:23 - Güncelleme:
İtalya'dan talip çıktı! Fenerbahçe'de sürpriz Rodrigo Becao gelişmesi
ABONE OL

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Brezilyalı stoper Rodrigo Becao'ya İtalya'dan talip çıktı.

FIORENTINA GÜNDEMİNE ALDI

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Fiorentina, Rodrigo Becao'yu gündemine aldı.

SPORTİF DİREKTÖR BEĞENİYOR

Fiorentina Sportif Direktörü Roberto Goretti, Udinese'de oynadığı dönemden bu yana Becao'yu beğeniyor.

MENAJERİ İTALYA'YA GİTTİ

Becao'nun menajeri Luciano Ramalho,transfer görüşmelerinde bulunmak için İtalya'ya gitti.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe'de sadece 6 dakika forma giyen 29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihinde sona eriyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Sultangazi'de bu kadarına da ''pes'' dedirten görüntü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.