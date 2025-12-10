Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Brezilyalı stoper Rodrigo Becao'ya İtalya'dan talip çıktı.
FIORENTINA GÜNDEMİNE ALDI
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Fiorentina, Rodrigo Becao'yu gündemine aldı.
SPORTİF DİREKTÖR BEĞENİYOR
Fiorentina Sportif Direktörü Roberto Goretti, Udinese'de oynadığı dönemden bu yana Becao'yu beğeniyor.
MENAJERİ İTALYA'YA GİTTİ
Becao'nun menajeri Luciano Ramalho,transfer görüşmelerinde bulunmak için İtalya'ya gitti.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu sezon Fenerbahçe'de sadece 6 dakika forma giyen 29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihinde sona eriyor.