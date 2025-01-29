İtalya'dan Victor Nelsson'a sürpriz talip

Galatasaray'da son dönemde düzenli forma şansı bulamayan Victor Nelsson'un ayrılığı bekleniyor.

Sarı-kırmızılılar, Nelsson için gelecek teklifleri değerlendirme kararı alırken Danimarkalı stopere sürpriz bir talip çıktı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Napoli, Victor Nelsson'u listesine aldı.

Rafa Marin'i Villarreal'e göndermeye hazırlanan Napoli'nin 3 stoper adayı belirlediği ve bunlardan birinin de Nelsson olduğu vurgulandı.

Galatasary, Nelsson için Kopenhag'a 7 milyon euro ödemişti.

26 yaşındaki stoper bu sezon tüm kulvarlarda 17 maça çıktı ve 615 dakika süre alabildi.

Nelsson'un Galatasaray ile 2025-26 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.