St. Patrick's maçı hazırlıkları süren Beşiktaş'ta, transfer gündemiyle ilgili de gelişmeler yaşanıyor.

Juventus ile uzun zamandır adı anılan Manchester United futbolcusu Jadon Sancho'ya Beşiktaş da talip oldu.

BEŞİKTAŞ'TAN SÜRPRİZ HAMLE

İtalya basınından gelen haberlere göre Beşiktaş, Sancho'nun transferinde devreye girerek Juventus'un temaslarının olumsuz sonuçlanmasını lehine çevirmek istiyor.

JUVENTUS İLE ANLAŞAMADI

İngiliz futbolcuyla uzun zamandır görüşmelerini sürdüren Serie A devi, bir türlü oyuncuyla anlaşma noktasına gelemedi. Bu süreçte devreye giren Beşiktaş, oyuncuya yeni bir başlangıç sunmayı hedefliyor.

Jadon Sancho'nun kariyerini canlandırmak için bu yeni maceraya sıcak baktığı iddia ediliyor.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonu Chelsea'de kiralık olarak geçiren İngiliz futbolcu, tüm kulvarlarda çıktığı 42 maçta 5 gol 10 asistlik skor katkısı verdi.