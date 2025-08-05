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Spor

İtalyan basını duyurdu! Beşiktaş, Jadon Sancho için devrede

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Siyah beyazlı ekip, İtalyan devi Juventus'un da gündeminde olan Manchester United futbolcusu Jadon Sancho için devreye girdi. Kariyerini yeniden canlandırmak isteyen 25 yaşındaki oyuncunun transfere sıcak baktığı öğrenildi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ5 Ağustos 2025 Salı 10:13 - Güncelleme:
İtalyan basını duyurdu! Beşiktaş, Jadon Sancho için devrede
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St. Patrick's maçı hazırlıkları süren Beşiktaş'ta, transfer gündemiyle ilgili de gelişmeler yaşanıyor.

Juventus ile uzun zamandır adı anılan Manchester United futbolcusu Jadon Sancho'ya Beşiktaş da talip oldu.

BEŞİKTAŞ'TAN SÜRPRİZ HAMLE

İtalya basınından gelen haberlere göre Beşiktaş, Sancho'nun transferinde devreye girerek Juventus'un temaslarının olumsuz sonuçlanmasını lehine çevirmek istiyor.

JUVENTUS İLE ANLAŞAMADI

İngiliz futbolcuyla uzun zamandır görüşmelerini sürdüren Serie A devi, bir türlü oyuncuyla anlaşma noktasına gelemedi. Bu süreçte devreye giren Beşiktaş, oyuncuya yeni bir başlangıç sunmayı hedefliyor.

Jadon Sancho'nun kariyerini canlandırmak için bu yeni maceraya sıcak baktığı iddia ediliyor.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonu Chelsea'de kiralık olarak geçiren İngiliz futbolcu, tüm kulvarlarda çıktığı 42 maçta 5 gol 10 asistlik skor katkısı verdi.

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