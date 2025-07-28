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Spor

İtalyan basını duyurdu! Beşiktaş'a Mehdi Taremi müjdesi

Takıma ikinci bir forvet takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş'ın gündeminde Inter'in kadroda düşünmediği Mehdi Taremi bulunuyor. Bu transferde İngiliz ekibi Leeds United ile yarışan siyah beyazlılar, tecrübeli futbolcuyu ikna etmesi halinde transferi bedelsiz bitirebilir. İşte detaylar...

AKŞAM28 Temmuz 2025 Pazartesi 08:58 - Güncelleme:
İtalyan basını duyurdu! Beşiktaş'a Mehdi Taremi müjdesi
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Tammy Abraham transferiyle forvet hattını güçlendiren Beşiktaş, aynı pozisyon için ikinci bir oyuncuyu daha İstanbul'a getirmek istiyor. Inter'in kadroda düşünmediği Mehdi Taremi'nin uzun süredir Siyah-Beyazlılar'ın listesinde olduğu biliniyor. İtalyan basını, İranlı golcünün transferindeki son durumu yazdı. Çizme ekibinin, 33 yaşındaki golcüye talip olan takımlara kolaylık sağlayacağı hatta transferde bonservis bedeli istemeyeceği bildirildi. Gazetta dello Sport Gazetesi'nin yaptığı haberde şu ifadeler yer aldı:

BEKLENTİNİN ALTINDA KALDI

Inter Milan, Leeds United ve Beşiktaş'ın hedefindeki Mehdi Taremi'yi, geldiği gibi bedelsiz şekilde gönderebilir. Inter'in 33 yaşındaki forveti, son haftalarda birçok transfer söylentisinin merkezinde yer alıyor. İranlı golcü, Inter'deki ilk sezonunda beklentilerin çok altında kaldı. Bu nedenle, oyuncunun kulüpte yalnızca bir yıl kaldıktan sonra ayrılacağı yönünde yaygın bir kanı var. Taremi'yi kadrosuna katmak isteyen birçok kulüp bulunuyor. İngiliz ekibi Leeds United ve Beşiktaş özellikle oyuncuya ciddi şekilde ilgi gösteriyor.

3 GOL VE 9 ASİSTLE OYNADI

Inter, elbette Taremi'den para kazanmak ister. Sonuçta, İranlı futbolcuyu bedelsiz kadrosuna kattıkları için alınacak herhangi bir ücret doğrudan kâr anlamına gelecek. Ancak Taremi'nin sadece sözleşmesinden kurtulmak da büyük faydalı olacaktır. Eski Porto forvetinin maaşı oldukça yüksek: Inter'de yılda yaklaşık 3 milyon euro net kazanç elde ediyor. Bu nedenle Inter'in herhangi bir bonservis talep etmeden Taremi'nin ayrılmasına izin vermeyi bile düşünebileceği öngörülüyor." Taremi, geçen sezon 43 resmi maçta forma giyerek 3 gol ve 9 asistle oynadı.

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