İSTANBUL 14°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Mart 2026 Çarşamba / 16 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,9647
  • EURO
    51,2631
  • ALTIN
    7342.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İtalyan basını duyurdu! Beşiktaş'a Semih Kılıçsoy piyangosu
Spor

İtalyan basını duyurdu! Beşiktaş'a Semih Kılıçsoy piyangosu

Beşiktaş'ın sezon başında İtalyan ekibi Cagliari'ye kiralık olarak gönderdiği Semih Kılıçsoy için yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İtalyan basınında yer alan habere göre Cagliari, genç yıldızın bonservisini almaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

BEYZA NUR YILMAZ4 Mart 2026 Çarşamba 13:21 - Güncelleme:
İtalyan basını duyurdu! Beşiktaş'a Semih Kılıçsoy piyangosu
ABONE OL

Beşiktaş'ın sezon başında İtalya Serie A ekibi Cagliari'ye kiraladığı Semih Kılıçsoy için sürpriz bir iddia gündeme geldi.

Tuttomercato'da yer alan haberde Cagliari, sezon başında satın alma opsiyonuyla kiraladığı Semih Kılıçsoy'un bonservisini almaya hazırlanıyor.

İKİNCİ YARIDA ÇIKIŞ YAKALADI

2005 doğumlu futbolcu, özellikle sezonun ikinci yarısında gösterdiği performansla dikkat çekti. Son 12 lig maçında 4 gol kaydeden genç oyuncu, hücum hattında düzenli forma şansı buldu.

"40 MİLYON EUROLUK OYUNCU OLUR"

Sportif direktör Guido Angelozzi daha önce yaptığı açıklamada, oyuncunun bonservisi için yaklaşık 12 milyon euroyu gözden çıkardıklarını belirtmişti. Angelozzi ayrıca, "Gol atmaya devam ederse 40 milyon euroluk oyuncu olur" ifadelerini kullandı.

MAAŞINDA İYİLEŞTİRME

Sürpriz bir gelişme yaşanmazsa Semih Kılıçsoy sezon sonunda resmen Cagliari'nin futbolcusu olacak. Genç oyuncunun sözleşmesinin 2030'a kadar uzatılması ve maaşında iyileştirmeye gidilmesi bekleniyor.

ÖNERİLEN VİDEO

İstanbul'da ulaşım raydan çıktı! Tramvaylar kafa kafaya çarpıştı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.