Beşiktaş'tan sağ bek transferi için yeni bir hamle geldi.

YENİ ROTA MILAN

Siyah-beyazlılar, Bright Osayi-Samuel ve Kyle Walker-Peters transferlerinin gerçekleşmemesinin ardından Milan'dan Emerson Royal'i gündemine aldı.

TEKLİF HAZIRLIĞI

Romano'nun haberine göre, Beşiktaş, Emerson Royal için Milan'a teklif yapmaya hazırlanıyor. Beşiktaş, 26 yaşındaki futbolcu için İtalyan ekibine satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunmaya hazırlanıyor.

MILAN İLE SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösterilen Emerson Royal'in kulübü Milan ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Emerson Royal, Milan'da geride kalan sezonda 26 maçta süre buldu.