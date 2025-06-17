Hücum hattında arayışlarını sürdüren Beşiktaş, hedefine Parma forması giyen Gabriel Charpentier'ı aldı.

İtalyan basınında yer alan habere göre Beşiktaş, Parma forması giyen Kongolu santrforu yakından takip ediyor. Haberde, 26 yaşındaki oyuncunun tekliflere açık olduğu vurgulandı.

SAKATLIĞI DETAYLI İNCELENECEK

Geçen sezon aşil tendonu sakatlığı nedeniyle aralık ayında sezonu kapatan Charpentier için Beşiktaş Yönetimi, detaylı bir inceleme yaptıktan sonra transfere hız verecek.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon sakatlığı nedeniyle sadece 10 maçta süre bulan Kongolu golcü, 1 gol, 3 asist kaydetti.