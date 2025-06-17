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Spor

İtalyan basını duyurdu! Beşiktaş'tan Gabriel Charpentier'e yakın takip

Gelecek sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Beşiktaş hücum hattına takviye yapmaya hazırlanıyor. Parma forması giyen 26 yaşındaki golcü Gabriel Charpentier'ı takibe alan siyah beyazlı ekibin oyuncunun sağlık durumunu detaylı inceledikten sonra harekete geçeceği öğrenildi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ17 Haziran 2025 Salı 12:13 - Güncelleme:
İtalyan basını duyurdu! Beşiktaş'tan Gabriel Charpentier'e yakın takip
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Hücum hattında arayışlarını sürdüren Beşiktaş, hedefine Parma forması giyen Gabriel Charpentier'ı aldı.

İtalyan basınında yer alan habere göre Beşiktaş, Parma forması giyen Kongolu santrforu yakından takip ediyor. Haberde, 26 yaşındaki oyuncunun tekliflere açık olduğu vurgulandı.

SAKATLIĞI DETAYLI İNCELENECEK

Geçen sezon aşil tendonu sakatlığı nedeniyle aralık ayında sezonu kapatan Charpentier için Beşiktaş Yönetimi, detaylı bir inceleme yaptıktan sonra transfere hız verecek.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon sakatlığı nedeniyle sadece 10 maçta süre bulan Kongolu golcü, 1 gol, 3 asist kaydetti.

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