Fenerbahçe, Milan'dan Christopher Nkunku'yu kadrosuna katmak istiyor. Sarı-lacivertliler, Nkunku için Milan ile görüşmelere başladı.
MILAN'DAN YENİ LİSTE
Fenerbahçe'nin Nkunku transferinde şu anda görüşmeler ileri düzeyde olmasa da Milan, Fransız futbolcunun ayrılık ihtimaline karşılık transfer için listesini hazırladı.
ICARDI DE LİSTEDE
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Milan'ın, Nkunku'nun ayrılık olasılığı halinde hazırladığı listede Galatasaray'dan Mauro Icardi de yer alıyor.
Milan'ın listesinde Al Hilal forması giyen Darwin Nunez'in de yer aldığı ancak Uruguaylı futbolcunun yüksek maaşının Milan tarafından karşılanmasının zor olduğu belirtildi.
MILAN'DA DİĞER ADAYLAR
Milan'ın listesinde yer alan diğer isimler şu şekilde:
Jean-Philippe Mateta - Crystal Palace
Sidiki Cherif - Angers
Giovane - Hellas Verona
Rayan - Vasco Da Gama