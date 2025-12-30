Fenerbahçe, Milan'dan Christopher Nkunku'yu kadrosuna katmak istiyor. Sarı-lacivertliler, Nkunku için Milan ile görüşmelere başladı.

MILAN'DAN YENİ LİSTE

Fenerbahçe'nin Nkunku transferinde şu anda görüşmeler ileri düzeyde olmasa da Milan, Fransız futbolcunun ayrılık ihtimaline karşılık transfer için listesini hazırladı.

ICARDI DE LİSTEDE

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Milan'ın, Nkunku'nun ayrılık olasılığı halinde hazırladığı listede Galatasaray'dan Mauro Icardi de yer alıyor.

Milan'ın listesinde Al Hilal forması giyen Darwin Nunez'in de yer aldığı ancak Uruguaylı futbolcunun yüksek maaşının Milan tarafından karşılanmasının zor olduğu belirtildi.

MILAN'DA DİĞER ADAYLAR

Milan'ın listesinde yer alan diğer isimler şu şekilde:

Jean-Philippe Mateta - Crystal Palace

Sidiki Cherif - Angers

Giovane - Hellas Verona

Rayan - Vasco Da Gama