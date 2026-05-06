İSTANBUL 21°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Mayıs 2026 Çarşamba / 20 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,2306
  • EURO
    53,2029
  • ALTIN
    6803.61
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İtalyan basını duyurdu! Federico Gatti'den Galatasaray'a ret
Spor

İtalyan basını duyurdu! Federico Gatti'den Galatasaray'a ret

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için yeni bir iddia gündeme geldi. İtalyan ekibi Juventus forması giyen Federico Gatti, sarı kırmızılı ekipten gelen ilgiyi geri çevirdi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ6 Mayıs 2026 Çarşamba 14:22 - Güncelleme:
İtalyan basını duyurdu! Federico Gatti'den Galatasaray'a ret
ABONE OL

Galatasaray için İtalya'dan Federico Gatti iddiası gündeme geldi.

JUVENTUS GÖNDERECEK

İtalyan basınından Tuttosport'ta yer alan habere göre, 27 yaşındaki İtalyan stoper, Juventus'ta satış listesinde yer alıyor.

20-25 MİLYON EURO

Juventus, Gatti ile birlikte satışlardan elde edeceği gelirleri transfer bütçesinde kullanmayı planlıyor. İtalyan ekibi, 27 yaşındaki savunma oyuncusunun bonservisini 20-25 milyon euro olarak belirledi.

GALATASARAY'A RET

Galatasaray, son haftalarda Gatti'ye ilgi gösterdi. Gatti, Galatasaray'dan gelen bu ilgiyi geri çevirdi.

EVERTON TAKİPTE

Gatti'ye özellikle Premier Lig'den de büyük bir ilgi var. Everton, aylardır İtalyan savunma oyuncusunun durumunu takip ediyor.

İNGİLİZ TAKIMLARININ DA RADARINDA

Crystal Palace, Aston Villa ve Fulham da Gatti ile ilgileniyor. Juventus'ta bu sezon Luciano Spalletti döneminde ilk 11'de yer almayan Gatti, gelecek sezon aynı durumu yaşamak istemiyor.

İtalyan stoper, bu nedenle gelen teklifleri değerlendirmeyi düşünüyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Gatti, bu sezon Juventus'ta 25 maçta süre buldu. İtalyan stoper, savunma performasnsının yanı sıra 4 kez gol sevinci yaşadı.

SÖZLEŞMESİ

Juventus ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Gatti'nin, güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösteriliyor.

ÖNERİLEN VİDEO

İETT otobüsü kırmızı ışık dinlemedi: 12 yaşındaki çocuğu altına aldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.