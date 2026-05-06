Galatasaray için İtalya'dan Federico Gatti iddiası gündeme geldi.

JUVENTUS GÖNDERECEK

İtalyan basınından Tuttosport'ta yer alan habere göre, 27 yaşındaki İtalyan stoper, Juventus'ta satış listesinde yer alıyor.

20-25 MİLYON EURO

Juventus, Gatti ile birlikte satışlardan elde edeceği gelirleri transfer bütçesinde kullanmayı planlıyor. İtalyan ekibi, 27 yaşındaki savunma oyuncusunun bonservisini 20-25 milyon euro olarak belirledi.

GALATASARAY'A RET

Galatasaray, son haftalarda Gatti'ye ilgi gösterdi. Gatti, Galatasaray'dan gelen bu ilgiyi geri çevirdi.

EVERTON TAKİPTE

Gatti'ye özellikle Premier Lig'den de büyük bir ilgi var. Everton, aylardır İtalyan savunma oyuncusunun durumunu takip ediyor.

İNGİLİZ TAKIMLARININ DA RADARINDA

Crystal Palace, Aston Villa ve Fulham da Gatti ile ilgileniyor. Juventus'ta bu sezon Luciano Spalletti döneminde ilk 11'de yer almayan Gatti, gelecek sezon aynı durumu yaşamak istemiyor.

İtalyan stoper, bu nedenle gelen teklifleri değerlendirmeyi düşünüyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Gatti, bu sezon Juventus'ta 25 maçta süre buldu. İtalyan stoper, savunma performasnsının yanı sıra 4 kez gol sevinci yaşadı.

SÖZLEŞMESİ

Juventus ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Gatti'nin, güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösteriliyor.