6 Ocak 2026 Salı
Spor

İtalyan basını duyurdu! Fenerbahçe Matteo Guendouzi transferinde sona yakın

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe'de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Sarı lacivertliler, Lazio forması giyen Matteo Guendouzi için 25 milyon euro teklifte bulundu. İtalyan basınında yer alan habere göre Fransız futbolcu, Fenerbahçe'ye sıcak bakıyor. İşte detaylar...

6 Ocak 2026 Salı 09:19
İtalyan basını duyurdu! Fenerbahçe Matteo Guendouzi transferinde sona yakın
Hem Avrupa'da hem de ligde başarı isteyen Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Forvet ve orta saha takviyesi yapmayı planlayan Sarı-Lacivertliler'in listesinde birçok yıldız isim bulunuyor. Serie A takımlarından Lazio forması giyen Matteo Guendouzi de Kanarya'nın orta sahaya düşündüğü isimlerden birisi. Fenerbahçe'nin, Fransız futbolcu için 25 milyon euro teklif ettiği iddia edildi. İtalyan ekibinin 26 yaşındaki oyuncu için istediği bonservis miktarı ise 30 milyon euro.

MİLLİ TAKIMA DÖNMEK İSTİYOR

İtalyan basınından Gazetta.it, Guendouzi'nin Avrupa kupalarında mücadele etmek istediğine vurgu yaparak şu haberi paylaştı: "Özellikle de geçen yaz zaten takım değiştirmek isteyen oyuncu, Türk takımına evet demeye kararlı. Mali iyileşmenin yanı sıra, Guendouzi Avrupa kupalarında mücadele eden bir takıma katılma fırsatı da buluyor. Bu nedenle, Lazio'nun bu yıl eksikliğini çektiği uluslararası görünürlüğe (Fransa Milli Takımı'nı yeniden kazanmak için gerekli) sahip olacak. Tüm bu hususlar tek bir yöne işaret ediyor: Fransız oyuncunun Fenerbahçe'ye satışı..."

