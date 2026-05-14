İtalyan basını duyurdu! Fenerbahçe'ye Yunan Kaleci

Brezilyalı kaleci Ederson ile yolları ayırmak isteyen Fenerbahçe için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Sarı lacivertlilerin Yunan ekibi Olympiakos forması giyen 23 yaşındaki başarılı kaleci Konstantinos Tzolakis'i gündemine aldığı ve transfer için şartlarını araştırmaya başladığı öne sürüldü. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ14 Mayıs 2026 Perşembe 17:08 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin Olympiakos forması 23 yaşındaki file bekçisi Konstantinos Tzolakis ile ilgilendiği iddia edildi.

İtalyan basınından Europacalcio'nun haberine göre, Sarı-Lacivertli kulübün, Ederson'la yollarını ayırmak istediği ve Yunan file bekçisi için transfer şartlarını araştırmaya başladığı öne sürüldü. Haberde Fenerbahçe'nin olası bir transfer için yaklaşık 15 milyon euroluk bir teklif hazırlayabileceği belirtildi.

2002 doğumlu kaleci, bu sezon Olympiakos'ta gösterdiği performansla dikkat çekti. Yunan ekibinde baskıya rağmen istikrarlı bir görüntü sergileyen Tzolakis'in, modern kaleci özellikleriyle Avrupa kulüplerinin radarına girdiği aktarıldı.

Haberde genç file bekçisinin refleksleri, oyun kurulumundaki başarısı ve liderlik özelliklerinin Fenerbahçe yönetiminin dikkatini çektiği ifade edildi.

PERFORMANSI VE SÖZLEŞMESİ

Bu sezon Olympiakos formasıyla 40 maça çıkan Konstantinos Tzolakis, 22 karşılaşmada kalesini gole kapattı. Yunan kalecinin kulübüyle sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

