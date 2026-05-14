Fenerbahçe'nin Olympiakos forması 23 yaşındaki file bekçisi Konstantinos Tzolakis ile ilgilendiği iddia edildi.

İtalyan basınından Europacalcio'nun haberine göre, Sarı-Lacivertli kulübün, Ederson'la yollarını ayırmak istediği ve Yunan file bekçisi için transfer şartlarını araştırmaya başladığı öne sürüldü. Haberde Fenerbahçe'nin olası bir transfer için yaklaşık 15 milyon euroluk bir teklif hazırlayabileceği belirtildi.

2002 doğumlu kaleci, bu sezon Olympiakos'ta gösterdiği performansla dikkat çekti. Yunan ekibinde baskıya rağmen istikrarlı bir görüntü sergileyen Tzolakis'in, modern kaleci özellikleriyle Avrupa kulüplerinin radarına girdiği aktarıldı.

Haberde genç file bekçisinin refleksleri, oyun kurulumundaki başarısı ve liderlik özelliklerinin Fenerbahçe yönetiminin dikkatini çektiği ifade edildi.

PERFORMANSI VE SÖZLEŞMESİ

Bu sezon Olympiakos formasıyla 40 maça çıkan Konstantinos Tzolakis, 22 karşılaşmada kalesini gole kapattı. Yunan kalecinin kulübüyle sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.