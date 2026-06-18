Galatasaray'da yeni sezon öncesi kadro planlaması sürerken, şampiyon kadronun dikkat çeken isimlerinden Gabriel Sara için Avrupa'dan yeni bir iddia gündeme geldi. Brezilyalı orta sahaya Napoli'nin ilgi gösterdiği öne sürüldü.

MİLLİ TAKIMA KADAR YÜKSELDİ

Sarı-kırmızılı formayla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Gabriel Sara, sezon içinde Brezilya Milli Takımı'nın geniş kadrosuna kadar yükseldi. Dünya Kupası kadrosunda yer almasa da Ancelotti'nin radarına girmesi, oyuncunun Avrupa'daki piyasasını daha da artırdı.

NAPOLI DEVREYE GİRDİ

İtalyan basınından Il Mattino'nun haberine göre Napoli, yaz transfer döneminde orta saha takviyesi için Gabriel Sara'yı listesine aldı. Haberde İtalyan ekibinin hedefleri arasında Thiago Almada, Gabriel Sara ve Davide Frattesi'nin bulunduğu belirtildi.

ASTON VILLA DA İSTEMİŞTİ

Gabriel Sara için daha önce Premier Lig ekibi Aston Villa'nın da devreye girdiği iddia edilmişti. Avrupa'dan gelen ilginin artmasına rağmen Galatasaray cephesine Brezilyalı oyuncu için ulaşan resmi bir teklif bulunmadığı ifade edildi.

GALATASARAY BEKLEMEDE

Sarı-kırmızılı yönetimin, Gabriel Sara konusunda aceleci davranmadığı ve resmi teklif gelmesi halinde süreci değerlendireceği öğrenildi. Galatasaray'ın, yıldız oyuncusunu kolay kolay bırakmaya sıcak bakmadığı kaydedildi.