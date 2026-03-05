Galatasaray'ın geçtiğimiz devre arası transferinde ısrarla kadrosunda görmek istediği Youssouf Fofana hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Calcio Mercato'da yer alan habere göre; Milan, Corinthians forması giyen Andre'nin transfer edilmesi halinde Fofona'nın ayrılığına izin verecek.

İSTEK YENİDEN CANLANDI

Haberin detayında, Galatasaray'ın 27 yaşındaki ön libero oyuncusu ile hala yakından ilgilendiği aktarıldı. Premier League ekiplerinin de transferde olduğu öne sürülürken, henüz somut bir adımın olmadığı kaydedildi.

Öte yandan İtalya Serie A devinin, Fransız futbolcu için 30 milyon Euro'nun altında gelen teklifleri çok fazla ciddiye almayacağı belirtildi.

BU SEZONKİ KARNESİ

2025/26 sezonunda Milan formasıyla 25 maça çıkan Youssouf Fofana, 1 gol ve 3 asistlik performans sergileyerek 1693 dakika sahada kaldı.