  • İtalyan basını duyurdu! Galatasaray'da gündem yeniden Fofana
Spor

İtalyan basını duyurdu! Galatasaray'da gündem yeniden Fofana

İtalyan basını, Galatasaray ile ilgili yeni bir transfer gelişmesi duyurdu. Haberde sarı kırmızılıların Milan forması giyen Youssouf Fofana'ya ilgisinin sürdüğü belirtildi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ5 Mart 2026 Perşembe 19:58 - Güncelleme:
İtalyan basını duyurdu! Galatasaray'da gündem yeniden Fofana
ABONE OL

Galatasaray'ın geçtiğimiz devre arası transferinde ısrarla kadrosunda görmek istediği Youssouf Fofana hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Calcio Mercato'da yer alan habere göre; Milan, Corinthians forması giyen Andre'nin transfer edilmesi halinde Fofona'nın ayrılığına izin verecek.

İSTEK YENİDEN CANLANDI

Haberin detayında, Galatasaray'ın 27 yaşındaki ön libero oyuncusu ile hala yakından ilgilendiği aktarıldı. Premier League ekiplerinin de transferde olduğu öne sürülürken, henüz somut bir adımın olmadığı kaydedildi.

Öte yandan İtalya Serie A devinin, Fransız futbolcu için 30 milyon Euro'nun altında gelen teklifleri çok fazla ciddiye almayacağı belirtildi.

BU SEZONKİ KARNESİ

2025/26 sezonunda Milan formasıyla 25 maça çıkan Youssouf Fofana, 1 gol ve 3 asistlik performans sergileyerek 1693 dakika sahada kaldı.

