İSTANBUL 5°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ocak 2026 Salı / 25 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,1647
  • EURO
    50,4007
  • ALTIN
    6355.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İtalyan basını duyurdu! Galatasaray'da hedef Youssouf Fofana
Spor

İtalyan basını duyurdu! Galatasaray'da hedef Youssouf Fofana

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray için yeni iddialar gündeme gelmeye devam ediyor. Sarı kırmızılıların, İtalyan ekibi Milan forması giyen başarılı orta saha oyuncusu Youssouf Fofana ile ilgilendiği öne sürüldü. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ13 Ocak 2026 Salı 15:15 - Güncelleme:
İtalyan basını duyurdu! Galatasaray'da hedef Youssouf Fofana
ABONE OL

Orta saha arayışlarına ve transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray için farklı isimler gündeme gelmeye devam ediyor.

İTALYA'DAN YENİ HABER: FOFANA

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, transfer çalışmaları kapsamında salı günü Milano'ya gitti. Kavukcu'nun bu hamlesinin ardından İtalya'dan yeni bir isim gündeme geldi.

Di Marzio'nun haberine göre, Galatasaray, Milan forması Youssouf Fofana ile ilgileniyor.

DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELDİ

Galatasaray, Fransız orta saha oyuncusu ile Monaco'da oynadığı dönemde de ilgilenmiş ancak Fofana o dönem tercihini Milan'dan yana kullanmıştı.[2024 yaz transfer dönemi]

SEZON PERFORMANSI

Milan forması altında bu sezon 20 maçta süre bulan 27 yaşındaki Fofana, 1 gol attı ve 3 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösterilen Fofana'nın, kulübü Milan ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Bursa'da vatandaşların zor anları: Uçmamak için trafik lambasına sarıldılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.