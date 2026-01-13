Orta saha arayışlarına ve transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray için farklı isimler gündeme gelmeye devam ediyor.

İTALYA'DAN YENİ HABER: FOFANA

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, transfer çalışmaları kapsamında salı günü Milano'ya gitti. Kavukcu'nun bu hamlesinin ardından İtalya'dan yeni bir isim gündeme geldi.

Di Marzio'nun haberine göre, Galatasaray, Milan forması Youssouf Fofana ile ilgileniyor.

DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELDİ

Galatasaray, Fransız orta saha oyuncusu ile Monaco'da oynadığı dönemde de ilgilenmiş ancak Fofana o dönem tercihini Milan'dan yana kullanmıştı.[2024 yaz transfer dönemi]

SEZON PERFORMANSI

Milan forması altında bu sezon 20 maçta süre bulan 27 yaşındaki Fofana, 1 gol attı ve 3 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösterilen Fofana'nın, kulübü Milan ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.