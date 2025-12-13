İtalyan basınına göre Liverpool'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Mohamed Salah için Galatasaray devreye girdi. Sarı-kırmızılıların Mısırlı yıldız için ciddi bir teklif hazırlığında olduğu öne sürüldü.

Corriere Dello Sport'un haberine göre; sarı-kırmızılı yöneticiler, Mısırlı süper starı renklerine bağlamayı çok istiyor.

15 MİLYON EURO MAAŞ...

Bu sebepten ötürü Galatasaray'ın 33 yaşındaki Mohamed Salah'a senelik 15 milyon Euro kazanabileceği bir sözleşme sunacağı aktarıldı.

Öte yandan Liverpool'un bu transfer için 50-60 milyon Euro bandında bonservis geliri beklediği, Salah'ın ise senelik 20 milyon Euro maaş istediği iddia edildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

2025/26 sezonunda Liverpool formasıyla tüm kulvarlarda 19 maça çıkan 33 yaşındaki deneyimli futbolcu, 5 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.