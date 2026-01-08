İSTANBUL 16°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ocak 2026 Perşembe / 20 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,0463
  • EURO
    50,2793
  • ALTIN
    6194.21
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İtalyan basını duyurdu! Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu planı
Spor

İtalyan basını duyurdu! Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu planı

Galatasaray'ın Hakan Çalhanoplu'na ilgisi sürüyor. İtalyan basını, Inter'in sarı kırmızılılardan gelen teklifi reddettiği buna karşın yaz aylarında Galatasaray'ın yeniden girişimde bulunacağı aktarıldı.

HABER MERKEZİ8 Ocak 2026 Perşembe 22:51 - Güncelleme:
İtalyan basını duyurdu! Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu planı
ABONE OL

Galatasaray'da orta saha arayışları sürerken, İtalyan basını yönetimin Hakan Çalhanoğlu transferini zamanında bitiremediği için büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını yazdı.

Tuttosport'un haberine göre; sarı-kırmızılı yöneticiler, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Hakan Çalhanoğlu için gereken somut adımları atmadıkları için pişmanlık duyuyor.

Kış transfer döneminde Inter'in kapısını tekrar çalan Galatasaray'ın, bu kez "ret" cevabıyla karşılaştığı belirtildi.

Haberde, Inter'in 31 yaşındaki yıldızı devre arasında bırakmaya niyetli olmadığı ancak sözleşmesinin son yılına gireceği 2026 yazında Galatasaray'ın çok daha güçlü bir teklifle geri döneceği ifade edildi.

Fenerbahçe'nin Matteo Guendouzi için ödediği 26+2 milyon euroluk rekor bonservis sonrası Galatasaray taraftarının "yanıt" beklediği vurgulanan haberde, rotanın Davide Frattesi'ye dönebileceği aktarıldı.

nter Başkanı Marotta'nın "Görüşmelere açığız" dediği Frattesi için Galatasaray'ın 35 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralama formülünü masaya koyduğu iddia ediliyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Çatışmalar şiddetlendi: Ukrayna hedeflerine peş peşe saldırı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.