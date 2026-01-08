Galatasaray'da orta saha arayışları sürerken, İtalyan basını yönetimin Hakan Çalhanoğlu transferini zamanında bitiremediği için büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını yazdı.

Tuttosport'un haberine göre; sarı-kırmızılı yöneticiler, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Hakan Çalhanoğlu için gereken somut adımları atmadıkları için pişmanlık duyuyor.

Kış transfer döneminde Inter'in kapısını tekrar çalan Galatasaray'ın, bu kez "ret" cevabıyla karşılaştığı belirtildi.

Haberde, Inter'in 31 yaşındaki yıldızı devre arasında bırakmaya niyetli olmadığı ancak sözleşmesinin son yılına gireceği 2026 yazında Galatasaray'ın çok daha güçlü bir teklifle geri döneceği ifade edildi.

Fenerbahçe'nin Matteo Guendouzi için ödediği 26+2 milyon euroluk rekor bonservis sonrası Galatasaray taraftarının "yanıt" beklediği vurgulanan haberde, rotanın Davide Frattesi'ye dönebileceği aktarıldı.

nter Başkanı Marotta'nın "Görüşmelere açığız" dediği Frattesi için Galatasaray'ın 35 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralama formülünü masaya koyduğu iddia ediliyor.