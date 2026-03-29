Geçen yaz transfer döneminde adı sıkça Galatasaray'la anılan, hatta Fenerbahçe ile de görüşen Hakan Çalhanoğlu, Inter'den ayrılmaya bu kez çok yakın. İtalyan basınında çıkan haberlere göre; tecrübeli orta saha, kariyerini Galatasaray'da noktalamak istiyor. Linterista adlı haber sitesi, konuyla ilgili şu bilgileri paylaştı: "Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray'a transferi bu kez bir hayal ya da fantezi değil... Yıldız futbolcu, Milano'da kötü değil, Türk oyuncunun Inter'e karşı hiçbir sorunu yok, ancak Milano'daki uzun ve önemli macerası giderek sona yaklaşıyor gibi görünüyor.

10 YIL SONRA VEDA EDECEK

İtalya'da 10 yıl geçirdikten sonra "eve dönme" hayali anlaşılabilir. Bu bir nostalji değil; orta saha oyuncusu 20 yaşında değil, 32 yaşında ve 2011 yılında Karlsruhe ile başlayan profesyonel futbol kariyeri onu önce Almanya'ya, ardından İtalya'ya götürdü. Bu, henüz sona ermemiş olsa da 16 uzun yıllık bir kariyer; ancak Milano'da uzun bir süre geçirdikten sonra yeni bir macera istiyor ve bunu Türkiye'de yaşamak istiyor. Almanya'da doğan, Karlsruhe'de futbol eğitimi alan ve Türk kökenli Alman bir kadınla evli olan güçlü "playmaker", kariyerini zirvede Galatasaray forması giyerek tamamlamak istiyor.

INTER ZORLUK ÇIKARMAYACAK

Sözleşmesi 2027'de sona ermesine rağmen Inter'in, oyuncunun Türkiye'de oynama isteğine karşı çıkmayacağı belirtiliyor." Bu sezon birkaç kez sakatlık sorunları yaşayan Hakan, Inter'de gözden düştü. Çizme ekibi, geçen sezon yıldız oyuncusu için en az 30 milyon euro talep etmişti. Galatasaray da bu rakamı yüksek bularak oyuncunun transferinden vazgeçmişti. İtalya'dan gelen son bilgilere göre; Inter, bu rakamda şu anda inatçı değil. Yönetim, 10-15 milyon euro civarında bir bedelle Çalhanoğlu'nun ayrılığına izin verebilir.