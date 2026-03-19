Galatasaray'ın gelecek yaz transfer dönemi için kadrosuna katmayı düşündüğü isimlerden Hakan Çalhanoğlu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

INTER'DEN KARAR

La Gazzetta Dello Sport'un haberine göre; Inter, milli futbolcunun sözleşmesini yenilemeyi düşünmüyor.

Bu nedenle Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Hakan Çalhanoğlu için yeniden devreye girmesi bekleniyor.

10-15 MİLYON EURO

İtalyan basınındaki haberde, Inter'in 10-15 milyon euro bonservis bedeline ikna olabileceği belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon 25 maçta forma giyen 32 yaşındaki oyuncu, bu müsabakalarda 9 gol atıp 4 de asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen milli yıldızın, Inter ile mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.