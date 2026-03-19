İSTANBUL 9°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Mart 2026 Perşembe / 1 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,3213
  • EURO
    51,1397
  • ALTIN
    6544.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  İtalyan basını duyurdu! Hakan Çalhanoğlu için istenen bonservis...
Spor

İtalyan basını duyurdu! Hakan Çalhanoğlu için istenen bonservis...

Adı transferde Galatasaray ile anılan Hakan Çalhanoğlu ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Inter'in, milli yıldız için istediği bonservis bedeli duyuruldu. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ19 Mart 2026 Perşembe 18:55
İtalyan basını duyurdu! Hakan Çalhanoğlu için istenen bonservis...
ABONE OL

Galatasaray'ın gelecek yaz transfer dönemi için kadrosuna katmayı düşündüğü isimlerden Hakan Çalhanoğlu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

INTER'DEN KARAR

La Gazzetta Dello Sport'un haberine göre; Inter, milli futbolcunun sözleşmesini yenilemeyi düşünmüyor.

Bu nedenle Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Hakan Çalhanoğlu için yeniden devreye girmesi bekleniyor.

10-15 MİLYON EURO

İtalyan basınındaki haberde, Inter'in 10-15 milyon euro bonservis bedeline ikna olabileceği belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon 25 maçta forma giyen 32 yaşındaki oyuncu, bu müsabakalarda 9 gol atıp 4 de asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen milli yıldızın, Inter ile mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.