30 Aralık 2025 Salı
  • İtalyan basını duyurdu! Icardi yeniden Serie A yolunda
Spor

İtalyan basını duyurdu! Icardi yeniden Serie A yolunda

Milan'ın santrfor transferi için alternatif adaylar arasında Mauro Icardi'yi değerlendirdiği öne sürüldü. İtalyan basınına göre kırmızı-siyahlı ekip, Christopher Nkunku'nun olası ayrılığı sonrası Arjantinli golcüyü listeye ekledi.

HABER MERKEZİ30 Aralık 2025 Salı 21:13 - Güncelleme:
İtalyan basını duyurdu! Icardi yeniden Serie A yolunda
ABONE OL

İtalya Serie A'da transfer gündemi hareketlenirken, Milan'ın santrfor arayışlarında sürpriz bir isim ön plana çıktı. Milan, Mauro Icardi'yi alternatif adaylar arasında düşünüyor.

NKUNKU AYRILIRSA...

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberde; İtalyan devinin, Christopher Nkunku olası bir ayrılığı sonrası Arjantinli golcüyü listeye aldığı ifade edildi. Öte yandan adaylar arasında Darwin Nunez, Jean-Philippe Mateta, Sidiki Cherif, Giovane Santana do Nascimento ve Rayan Vitor Simplicio Rocha'nın da olduğu belirtildi.

Mauro Icardi, Milan forması giymesi halinde 5 yıl ardından İtalya'ya geri dönecek.

