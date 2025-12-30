İtalya Serie A'da transfer gündemi hareketlenirken, Milan'ın santrfor arayışlarında sürpriz bir isim ön plana çıktı. Milan, Mauro Icardi'yi alternatif adaylar arasında düşünüyor.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberde; İtalyan devinin, Christopher Nkunku olası bir ayrılığı sonrası Arjantinli golcüyü listeye aldığı ifade edildi. Öte yandan adaylar arasında Darwin Nunez, Jean-Philippe Mateta, Sidiki Cherif, Giovane Santana do Nascimento ve Rayan Vitor Simplicio Rocha'nın da olduğu belirtildi.

Mauro Icardi, Milan forması giymesi halinde 5 yıl ardından İtalya'ya geri dönecek.