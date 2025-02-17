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Spor

İtalyan basını duyurdu! Igor Tudor geri dönüyor

Bir dönem Trendyol Süper Lig takımlarından Galatasaray'ı da çalıştıran Hırvat Teknik Direktör Igor Tudor için yeni teklif ortaya çıktı.

Haber Merkezi17 Şubat 2025 Pazartesi 18:27 - Güncelleme:
İtalyan basını duyurdu! Igor Tudor geri dönüyor
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Son olarak İtalya Serie A ekibi Lazio'da görev yapan Teknik Direktör Igor Tudor'a teklif geldi. 46 yaşındaki çalıştırıcının kararını verdiği ifade edildi.

Igor Tudor, bir kez daha bir Serie A ekibinden teklif aldı.

Nicolo Schira'nın haberine göre; Tudor'a, Parma'da Fabio Pecchia'nın yerine geçmesi için teklif götürüldü. Ancak 46 yaşındaki teknik direktör ikna olmadı ve teklifi geri çevirdi.

Hırvat teknik direktör, Galatasaray serüveninden sonra Udinese, Hajduk Split, Verona, Marsilya ve Lazio gibi takımlarda görev yapmıştı.

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