Son olarak İtalya Serie A ekibi Lazio'da görev yapan Teknik Direktör Igor Tudor'a teklif geldi. 46 yaşındaki çalıştırıcının kararını verdiği ifade edildi.

Igor Tudor, bir kez daha bir Serie A ekibinden teklif aldı.

Nicolo Schira'nın haberine göre; Tudor'a, Parma'da Fabio Pecchia'nın yerine geçmesi için teklif götürüldü. Ancak 46 yaşındaki teknik direktör ikna olmadı ve teklifi geri çevirdi.

Hırvat teknik direktör, Galatasaray serüveninden sonra Udinese, Hajduk Split, Verona, Marsilya ve Lazio gibi takımlarda görev yapmıştı.