İSTANBUL 23°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Ekim 2025 Pazar / 13 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,7158
  • EURO
    49,0312
  • ALTIN
    5209.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İtalyan basını duyurdu! İngiliz devinden Kenan Yıldız'a yakın takip
Spor

İtalyan basını duyurdu! İngiliz devinden Kenan Yıldız'a yakın takip

İtalyan devi Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız hakkında yeni bir iddia gündeme geldi. İtalyan basınında yer alan habere göre İngiliz ekibi Arsenal'in gözlemcileri, Juventus-Milan maçında Kenan Yıldız'ı tribünden takip edecek. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ5 Ekim 2025 Pazar 14:55 - Güncelleme:
İtalyan basını duyurdu! İngiliz devinden Kenan Yıldız'a yakın takip
ABONE OL

Arsenal, Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız'ın peşini bırakmıyor.

ARSENAL'DEN YAKIN TAKİP

Tuttosport'ta yer alan habere göre, İngiliz ekibinin gözlemcileri, Milan karşılaşmasında Kenan Yıldız'ı tribünden takip edecek.

Kenan Yıldız'ın, Milan ile oynanacak dev maçta sahaya ilk 11'de çıkması bekleniyor.

BU SEZON PERFORMANSI

Juventus'ta bu sezon 7 maçta süre bulan 20 yaşındaki futbolcu, 2 gol attı ve 4 asist yaptı.

Juventus ile Milan arasındaki dev karşılaşma bugün (pazar) saat 21.45'te başlayacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Su kesintileri vatandaşı bezdirdi: Rezil durumdayız

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.