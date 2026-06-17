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Spor

İtalyan basını duyurdu! İşte Beşiktaş'ın Kristjan Asllani planı

Sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak tamamlayan Kristjan Asllani, siyah beyazlı ekibin satın alma opsiyonunu kullanmamasının ardından Inter'e geri döndü. Ancak teknik direktör Cristian Chivu'nun planları arasında yer almayan 24 yaşındaki genç futbolcu için Beşiktaş'ın yeni bir hamle yapabileceği öne sürüldü. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ17 Haziran 2026 Çarşamba 12:14 - Güncelleme:
İtalyan basını duyurdu! İşte Beşiktaş'ın Kristjan Asllani planı
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Beşiktaş, geride kalan sezonda Inter'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı Kristjan Asllani'nin 11 milyon euro'luk opsiyonunu kullanmadı. 24 yaşındaki futbolcu, bu gelişme sonrası bonservisinin bulunduğu Inter'e geri döndü.

İtalyan basınında yer alan habere göre, Inter'e geri dönen Asllani, teknik direktör Cristian Chivu'nun planları arasında yer almıyor.

Beşiktaş, bu gelişme sonrası Arnavut orta saha oyuncusu için yeni bir hamlede bulunabilir.

Asllani için 11 milyon euro ödemeyen Beşiktaş, daha düşük bir bonservisle Asllani'nin transferi için Inter'le pazarlıklara başlayabilir.

Beşiktaş'ta 17 maçta süre bulan Kristjan Asllani, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.

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