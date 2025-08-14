İSTANBUL 30°C / 24°C
  İtalyan basını duyurdu! İşte Galatasaray'ın Benjamin Pavard planı
İtalyan basını duyurdu! İşte Galatasaray'ın Benjamin Pavard planı

Kadrosunu güçlendirmeye devam eden Galatasaray'da yeni gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılı ekip, 29 yaşındaki deneyimli savunma oyuncu Benjamin Pavard için düğmeye bastı. Galatasaray, yıldız oyuncuyu 15-20 milyon euro arasında bir bedelle renklerine bağlamak istiyor. İşte detaylar...

14 Ağustos 2025 Perşembe 10:25
Galatasaray'da kaleci ve savunma için transfer çalışmaları devam ediyor.

PAVARD PLANI

Sarı-kırmızılıların bir süredir gündemde olan Benjamin Pavard için düşüncesi ortaya çıktı.

Calciomercato'da yer alan habere göre, Galatasaray, Fransız savunma oyuncusunu 15-20 milyon euro arasında bir bedelle kadrosuna katmak istiyor.

SEZON PERFORMANSI

29 yaşındaki futbolcu, geçen sezon forma giydiği 38 maçta 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

INTER İLE SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen Pavard'ın Inter ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

