Galatasaray'da kaleci ve savunma için transfer çalışmaları devam ediyor.

PAVARD PLANI

Sarı-kırmızılıların bir süredir gündemde olan Benjamin Pavard için düşüncesi ortaya çıktı.

Calciomercato'da yer alan habere göre, Galatasaray, Fransız savunma oyuncusunu 15-20 milyon euro arasında bir bedelle kadrosuna katmak istiyor.

SEZON PERFORMANSI

29 yaşındaki futbolcu, geçen sezon forma giydiği 38 maçta 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

INTER İLE SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen Pavard'ın Inter ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.