İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta Thiago Motta'nın yerine göreve gelen Igor Tudor ilk maçına hafta sonunda Genoa karşısında çıkacak.

Ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde alınan kötü sonuçlarının ardından Motta'yla yollarını ayırma kararı alan Juventus, sezon kalan bölümünde ilk 4 iddiasını sürdürmek istiyor.

Igor Tudor'un takımın başına geçmesiyle birlikte Juventus'un kadrosunda da değişik bekleniyor. La Gazetta della Sport'ta yer alan haberde Tudor'un forvette Dusan Vlahovic'i görevlendireceği belirtilirken Kenan Yıldız'la ilgili planına da yer verildi.

Haberin başlığında Kenan Yıldız'a vurgu yapılırken, "Juventus yine Vlahovic'le başlıyor: Yıldız ve Muani'yle üçlü hücum hattı olacak." ifadleri kullanıldı.

Ek olarak Tudor'un olası ilk 11 tercihine yer verilirken Muani'nin sağ kanatta, Kenan Yıldız'ın ise sol kanatta olmasının beklendiği belirtildi.

Haberde ayrıca, "Dusan Vlahovic, yeni teknik direktörün Kenan Yıldız ve Kolo Muani'den çok şey beklediği sezonun son bölümünde Juventus'un forvetine dönecek." denildi.

Kadroya ilişkin ek olarak, "Tudor, Vlahovic'in arkasında Kolo Muani ve Kenan Yıldızı tercih edecek ya da Fransız futbolcuyu ikinci forvet gibi kullanacak." ifadeleri yer aldı.