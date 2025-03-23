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Spor

İtalyan basını duyurdu! İşte Kenan Yıldız'ın bonservisi

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılamaması halinde büyük bir gelir kaybı yaşayacak olan Juventus'un planı belli oldu. İtalyan ekibi yaşanacak bir gelir kaybı sonrası takımdaki yıldızlarla yolları ayırmaya sıcak bakıyor. Bu isimler arasında milli futbolcu Kenan Yıldız da yer alıyor. İşte İtalyan ekibinin Kenan Yıldız için belirlediği bonservis...

HABER MERKEZİ23 Mart 2025 Pazar 14:22 - Güncelleme:
İtalyan basını duyurdu! İşte Kenan Yıldız'ın bonservisi
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Serie A'da bu sezon zirvenin uzağında kalan Juventus'ta sezon sonunda birden fazla oyuncuyla yollar ayrılabilir.

Ligde 5. sırada yer alan siyah-beyazlı ekip, Şampiyonlar Ligi için ilk 4 mücadelesi veriyor.

Juventus'un sezonu ilk 4'te tamamlayaması halinde Şampiyonlar Ligi bileti alamayacak olmasından dolayı büyük bir gelir kaybına uğrayacağı ve yıldızlarıyla yollarını ayırabileceği iddia edildi.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Calciomercato'da yer alan haberde Juventus'un Şampiyonlar Ligi'ne katılamaması durumunda 100 milyon euroluk bir kayıp yaşayacağı ve önemli birkaç ismin takımdan ayrılabileceği ifade edildi.

Bu isimler arasında Kenan Yıldız'ın da olduğu ve milli futbolcunun bonservisi için beklentinin 70 milyon euro olduğu kaydedildi.

Manchester City'nin takibindeki Andrea Cambiaso'dan 50 milyon euro gelir beklendiği aktarılırken Nico Gonzalez ve Douglas Luiz'in de ayrılabilecek isimler arasında olduğuna vurgu yapıldı.

Ayrıca Dusan Vlahovic ve Juventus altyapısından yetişen Samuel Mbangula'nın da ayrılık için gündemdeki isimlerden olduğu belirtildi.

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