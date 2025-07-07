Galatasaray'da arapsaçına dönen Victor Osimhen transferinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Fabrizio Romano, Osimhen transferindeki son gelişmeleri aktardı.

NAPOLI, AL-HILAL'İN TEKLİFİNE SICAK

Ünlü muhabir, Victor Osimhen için en ciddi teklifi Al-Hilal'in yaptığını hatırlatarak oyuncunun bunu reddettiğini bildirdi. Napoli ise Osimhen'in çıkış maddesini ödemeye hazır olan Al-Hilal'in teklifine sıcak.

GALATASARAY, OSIMHEN'LE ANLAŞMAK ÜZERE

Öte yandan Galatasaray da Victor Osimhen ile yıllık ücret konusunda anlaşma sağlamak üzere ancak sarı-kırmızılıların Napoli ile yıldız golcünün bonservisi konusunda pazarlıklar sürüyor.

GALATASARAY'IN NAPOLI'YE YAPTIĞI OSIMHEN TEKLİFİ

Romano geçtiği haberde Galatasaray'ın Osimhen'in serbest kalma bedeline çıkamadığını, sarı-kırmızılıların teklifinin 50 milyon euro + bonuslar olduğunu vurguladı. Buna karşın ünlü muhabir, Napoli'nin bu teklifin çok daha fazlasını talep ettiğini bildirdi.

JUVENTUS TAKİBİ SÜRDÜRÜYOR

Bu arada Romano, Juventus'un Jonathan David'i almasına rağmen Victor Osimhen'in durumunu yakından takip etmeye devam ettiğini ve yeniden görüşmeler yapacağını söyledi.

AL-HILAL İKNA TURUNDA

Fabrizio Romano, Al-Hilal'in Victor Osimhen'i ikna turlarına devam ettiğini sözlerine ekledi.