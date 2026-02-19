İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Şubat 2026 Perşembe / 3 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,7786
  • EURO
    51,7286
  • ALTIN
    7018.07
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İtalyan basını duyurdu! Juventus'ta sürpriz Kenan Yıldız gelişmesi
Spor

İtalyan basını duyurdu! Juventus'ta sürpriz Kenan Yıldız gelişmesi

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray karşısında 5-2'lik ağır bir mağlubiyet yaşayan Juventus lige Como maçıyla dönecek. İtalyan basınında yer alan habere göre, Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Kenan Yıldız'ı Como maçında dinlendirmeyi düşünüyor. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ19 Şubat 2026 Perşembe 12:07 - Güncelleme:
İtalyan basını duyurdu! Juventus'ta sürpriz Kenan Yıldız gelişmesi
ABONE OL

Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Kenan Yıldız'ı cumartesi günü oynanacak Como maçında dinlendirmeyi düşünüyor.

LİGDE RAKİBİ COMO

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray'a deplasmanda 5-2 mağlup olan Juventus, lige Como maçıyla dönüyor. Luciano Spalletti'nin ekibi Juventus, ligde cumartesi günü sahasında Como ile karşı karşıya gelecek.

KENAN YILDIZ KARARI

Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, Como ile oynanacak maçta yer almayabilir. İtalyan basınından Tuttosport'ta yer alan habere göre, teknik direktör Luciano Spalletti, Kenan Yıldız'ı Como maçında dinlendirmeyi düşünüyor.

SPALETTI'NİN KARARI

Spalletti, Jeremie Boga'nın da tam olarak hazır olması ve ilk 11'de oynamayı çok istemesi nedeniyle Kenan Yıldız'ı Como maçında dinlendirebilir.

G.SARAY SONRASI ELEŞTİRİ

20 yaşındaki Kenan Yıldız, Galatasaray ile oynanan maçtaki performansı sonrası İtalyan medyasının yoğun eleştirisine maruz kalmıştı.

COMO SONRASI GALATASARAY

Ligde cumartesi günü Como ile karşılaşacak Juventus, daha sonra ise çarşamba günü Galatasaray'ı rövanş maçında ağırlayacak.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Juventus forması altında bu sezon 34 maçta süre bulan Kenan Yıldız, 9 gol attı ve 8 asist yaptı.

ÖNERİLEN VİDEO

Karada, denizde ve havada... MSB'den ''NATO'nun sarılmaz kalkanı'' paylaşımı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.