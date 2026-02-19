Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Kenan Yıldız'ı cumartesi günü oynanacak Como maçında dinlendirmeyi düşünüyor.

LİGDE RAKİBİ COMO

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray'a deplasmanda 5-2 mağlup olan Juventus, lige Como maçıyla dönüyor. Luciano Spalletti'nin ekibi Juventus, ligde cumartesi günü sahasında Como ile karşı karşıya gelecek.

KENAN YILDIZ KARARI

Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, Como ile oynanacak maçta yer almayabilir. İtalyan basınından Tuttosport'ta yer alan habere göre, teknik direktör Luciano Spalletti, Kenan Yıldız'ı Como maçında dinlendirmeyi düşünüyor.

SPALETTI'NİN KARARI

Spalletti, Jeremie Boga'nın da tam olarak hazır olması ve ilk 11'de oynamayı çok istemesi nedeniyle Kenan Yıldız'ı Como maçında dinlendirebilir.

G.SARAY SONRASI ELEŞTİRİ

20 yaşındaki Kenan Yıldız, Galatasaray ile oynanan maçtaki performansı sonrası İtalyan medyasının yoğun eleştirisine maruz kalmıştı.

COMO SONRASI GALATASARAY

Ligde cumartesi günü Como ile karşılaşacak Juventus, daha sonra ise çarşamba günü Galatasaray'ı rövanş maçında ağırlayacak.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Juventus forması altında bu sezon 34 maçta süre bulan Kenan Yıldız, 9 gol attı ve 8 asist yaptı.