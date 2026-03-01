İSTANBUL 9°C / 4°C
  İtalyan basını duyurdu! Koopmeiners için Galatasaray iddiası
Spor

İtalyan basını duyurdu! Koopmeiners için Galatasaray iddiası

İtalyan basını, Galatasaray ve Roma'nın Juventus forması giyen Teun Koopmeiners ile ilgilendiğini öne sürdü. Torino ekibinin ise başarılı orta saha için 30 milyon euro talep ettiği bildirildi.

HABER MERKEZİ1 Mart 2026 Pazar 17:51
İtalyan basını duyurdu! Koopmeiners için Galatasaray iddiası
Juventus, yeni sezonda kadroda düşünmediği ve yollarını ayırmayı planladığı Teun Koopmeiners'ın bonservisini belirledi.

GALATASARAY VE ROMA

Tuttosport'ta yer alan habere göre, Hollandalı orta saha oyuncusu ile Galatasaray ve Roma ilgileniyor.

30 MİLYON EURO

Juventus, 2024 yazında Atalanta'dan 58 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı 28 yaşındaki futbolcunun satışı konusunda çok fazla zarara uğramak istemiyor.

İtalyan ekibi, Koopmeiners için 30 milyon euro'luk bir bonservis bedeli belirledi.

Juventus forması altında bu sezon 35 maçta süre bulan Koopmeiners, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

