UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Galatasaray - Juventus karşılaşması İtalya'da da büyük bir heyecanla bekleniyor.

İtalyan basınından Corriere dello Sport, bu maç öncesi bir yazı kaleme aldı. İtalyan basınında yer alan haberde, Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti ile ilgili de dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİNE RET

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, yaz aylarında serbest durumda olduğu dönemde Türkiye'den Beşiktaş'tan bir teklif aldı.[Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer ile yolların ayrılmasından hemen önce]

İtalyan teknik adam, Beşiktaş'tan gelen teklifi kabul etmedi ve siyah-beyazlıları reddetti.

66 yaşındaki Spaletti, Igor Tudor ile yolların ayrılmasının ardından Ekim ayında Juventus ile sezon sonuna kadar sürecek sözleşme imzalamıştı.

JUVENTUS PERFORMANSI

Juventus'un başında bu sezon 23 maçta sahaya çıkan Spaletti, 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.