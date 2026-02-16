İSTANBUL 20°C / 12°C
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İtalyan basını duyurdu! Luciano Spalletti için Beşiktaş iddiası
Spor

İtalyan basını duyurdu! Luciano Spalletti için Beşiktaş iddiası

Galatasaray'ın yarın sahasında konuk edeceği Juventus'un deneyimli teknik direktörü Luciano Spalletti için sürpriz bir iddia gündeme geldi. İtalyan basınında yer alan habere göre yaz aylarında Beşiktaş deneyimli çalıştırıcıya teklifte bulundu. Ancak Beşiktaş'ın bu girişimi olumsuz sonuçlandı. İşte detaylar...

16 Şubat 2026 Pazartesi 14:36
İtalyan basını duyurdu! Luciano Spalletti için Beşiktaş iddiası
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Galatasaray - Juventus karşılaşması İtalya'da da büyük bir heyecanla bekleniyor.

İtalyan basınından Corriere dello Sport, bu maç öncesi bir yazı kaleme aldı. İtalyan basınında yer alan haberde, Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti ile ilgili de dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİNE RET

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, yaz aylarında serbest durumda olduğu dönemde Türkiye'den Beşiktaş'tan bir teklif aldı.

İtalyan teknik adam, Beşiktaş'tan gelen teklifi kabul etmedi ve siyah-beyazlıları reddetti.

66 yaşındaki Spaletti, Igor Tudor ile yolların ayrılmasının ardından Ekim ayında Juventus ile sezon sonuna kadar sürecek sözleşme imzalamıştı.

JUVENTUS PERFORMANSI

Juventus'un başında bu sezon 23 maçta sahaya çıkan Spaletti, 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

