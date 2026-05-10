Galatasaray ile üst üste 4. şampiyonluğunu yaşayan Mauro Icardi'nin sezon sonunda sözleşmesi sona ererken, İtalyan basınından dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı. Arjantinli yıldızın geleceği belirsizliğini korurken, sürpriz bir ekibin Icardi için harekete geçtiği öne sürüldü.

PALM CITY, ICARDI'NİN PEŞİNDE...

Haberde, Birleşik Arap Emirlikleri 2. Lig'e yükselen Palm City FC'nin Mauro Icardi'yi kadrosuna katmak istediği belirtildi. Kulübün, yeni sezon öncesinde iddialı bir proje hazırlığında olduğu ve dünya çapında ses getirecek bir takım kurmayı hedeflediği ifade edildi.

Calciomercato'nun haberine göre bir Alman-Türk firmasının sponsor olacağı ve transfer operasyonuna maddi destek vermeye hazır olduğu kaydedildi. Sponsor şirketin, yıldız futbolcunun Dubai'ye transferinde önemli rol oynayabileceği aktarıldı.

Öte yandan Palm City FC'nin hızlı yükselişi, güçlü finansal desteği ve gelecek planlarıyla dikkat çektiği belirtilirken, Mauro Icardi'nin olası transferinin kurulması planlanan "rüya takımın" ilk büyük adımı olabileceği ifade edildi.

PERFORMANSI

2022-23 sezonunda Galatasaray'a transfer olan Mauro Icardi; bu süreçte, 77 gol ve 25 asistlik katkı verdi.