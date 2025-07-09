Milan, yıldız sol beki Theo Hernandez Al Hilal'e transfer olması sebebiyle transfer çalışmalarına başladı. İtalya basınından tanıdık bir ismin Milan'ın listesinde olduğu öne sürüldü.

MILAN, LİSTESİNE EKLEDİ

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Milano ekibi, Galatasaray forması giyen Ismael Jakobs'u transfer listesine ekledi. 25 yaşındaki sol bek geçtiğimiz sezonun yaz transfer döneminde Sarı-kırmızılılara Monaco'dan 8 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon 25 maçta 1.740 dakika süre bulan Jakobs, 2 asist kaydetti.