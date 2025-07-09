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Spor

İtalyan basını duyurdu! Milan, Ismael Jakobs'u listesine ekledi

Galatasaray'ın geçen sezon kadrosuna kattığı 25 yaşındaki başarılı sol bek oyuncusu Ismael Jakobs'a talip çıktı. İtalyan ekibi Milan Theo Hernandez'in takımdan ayrılmasının ardından Ismael Jakobs'u listesine ekledi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ9 Temmuz 2025 Çarşamba 10:51 - Güncelleme:
İtalyan basını duyurdu! Milan, Ismael Jakobs'u listesine ekledi
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Milan, yıldız sol beki Theo Hernandez Al Hilal'e transfer olması sebebiyle transfer çalışmalarına başladı. İtalya basınından tanıdık bir ismin Milan'ın listesinde olduğu öne sürüldü.

MILAN, LİSTESİNE EKLEDİ

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Milano ekibi, Galatasaray forması giyen Ismael Jakobs'u transfer listesine ekledi. 25 yaşındaki sol bek geçtiğimiz sezonun yaz transfer döneminde Sarı-kırmızılılara Monaco'dan 8 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon 25 maçta 1.740 dakika süre bulan Jakobs, 2 asist kaydetti.

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